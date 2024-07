Festa della musica, Maccioni replica 

Patrocinio negato alla festa della musica, dopo l’interrogazione di Pahler arriva la replica dell’assessore. «La festa europea della musica è soprattutto una manifestazione all’aperto che si svolge nelle strade, nelle piazze, nei giardini pubblici, nei cortili. Alcuni luoghi al chiuso possono essere ugualmente impiegati ma solo se si pratica l’accesso gratuito». È il passaggio chiave della risposta dell’assessore alla Cultura, Giovanni Maccioni, all’interrogazione sull’organizzazione, a Serramanna, della festa della musica (dal 20 al 26 giugno scorso) presentata dal consigliere di minoranza Carlo Pahler. Quest’ultimo aveva interrogato il sindaco Gabriele Littera in merito a parere contrario della responsabile del servizio alla delibera di Giunta per il patrocinio della rassegna. «Nel programma le band suoneranno all’interno di locali privati, dunque ciò non assicura alla sottoscritta la piena assenza di lucro, in quanto inevitabilmente i locali che ospiteranno le band musicali al loro interno avranno maggiori introiti», aveva scritto la funzionaria.

«I principi ispiratori della festa della musica sono stati rispettati – continua Maccioni –. A Serramanna si è vista la collaborazione tra diverse associazioni culturali per una migliore realizzazione di una serie di manifestazioni che per quattro giorni hanno avuto come protagonista la musica. Non era previsto nessun esborso di denaro ed è stata garantita la piena gratuità degli eventi in cartellone». Annota Pahler: «È stata fornita risposta solo sulla gratuità dei concerti, ma non sul parere contrario della funzionaria comunale».

