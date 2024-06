Festa della musica con polemiche 

Sulla rassegna che doveva celebrare l’inizio dell’estate in musica si addensa qualche nube. A Serramanna La Festa della Musica 2024, curata da alcune associazioni del paese e che si è conclusa due sere fa nella sala Vico Mossa col saggio degli allievi dell’associazione musicale Giuseppe Verdi, è stata patrocinata dal Comune di Serramanna con una delibera della Giunta comunale che non ha avuto l’avallo della dirigente del servizio Amministrativo Sara Porta. «La manifestazione nasce per essere svolta all’aperto, che si tiene nelle strade, piazze, giardini o cortili e non nei locali privati. Nel programma le band suoneranno all’interno di locali privati, dunque ciò non assicura alla sottoscritta la piena assenza di lucro, in quanto inevitabilmente i locali che ospiteranno la band musicale al loro interno avranno maggiori introiti», scrive la funzionaria nel parere contrario alla deliberazione con la quale il Comune concede il patrocinio formale e, eventualmente, economico a copertura delle spese da quantificare con ulteriore atto.

Il dubbio

A sollevare la questione è il consigliere di minoranza Carlo Pahler che sul tema ha scritto un’interrogazione indirizzata al sindaco Gabriele Littera. «Per quale motivo la Giunta comunale ha deliberato di concedere il patrocinio nonostante il parere contrario espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica della manifestazione?», scrive Pahler, che arriva a ipotizzare che gli appuntamenti che si sono alternati tra spazi pubblici come l’ExMa e privati (una residenza per anziani e alcuni esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) possano avere comportato «vantaggi economici indebiti per i locali privati coinvolti».

Il Municipio

«Tutto a posto, manifestazione fatta e con successo», replica secco il sindaco Littera. L’assessore alla Cultura Giovanni Maccioni aggiunge: «Quelle del consigliere Pahler sono polemiche sterili. Non si voleva favorire nessuno, se non l’animazione culturale e musicale della comunità, dimenticata per 10 anni. Non stiamo dando nessun contributo economico ai privati, ci mancherebbe. Abbiamo organizzato un contenitore di concerti, con l’associazione Kairos a fare da collettore fra le varie associazioni», continua Giovanni Maccioni, che centra l’attenzione «sull’appuntamento che si è svolto in una Rsa, con tre cori che hanno cantato per gli anziani portando la musica dove non arriva mai».

