Festa della Marina Militare: domani e martedì cerimonie e visite alle navi e alle basi cittadine 

Martedì si celebra la Giornata della Marina in tutte le basi del territorio nazionale e a bordo delle unità navali impegnate in missioni operative. In città la cerimonia si terrà alla presenza dell’ammiraglio di divisione Enrico Pacioni, al vertice del Comando marittimo autonomo ovest. Durante l’evento verranno assegnate onorificenze ai militari che si sono distinti per atti di coraggio e valore.

Per l’occasione lunedì alle 9 il comando, le navi Orione e Titano, il centro secondario di telecomunicazioni, le direzioni marittime di Cagliari e Olbia, le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi, le motovedette e il faro di Capo Bellavista saranno aperti al pubblico nei seguenti orari:comando marittimo (piazza Marinai d’Italia, 1) dalle 8,30 alle 12,30; dalle 14 alle 16,30; la nave Orione (molo Garau)8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 16,30;la nave Titano (molo Bergamini) dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 16,30;centro secondario telecomunicazioni e informatica (viale Calamosca, 11) dalle 9 alle 12; la direzione marittima (nelle sedi di piazza Deffenu, 16 e via dei Calafati, 19) dalle 9 alle 12.

Lunedì sarà presente all’interno della base navale un’autoemoteca Avis per una raccolta straordinaria di sangue. L’iniziativa, rivolta al personale militare e a quello civile della Difesa, intende rispondere alle esigenze sanitarie locali e sottolineare il costante impegno della Marina Militare nei confronti delle tematiche di interesse pubblico, rafforzando al contempo il forte legame con le istituzioni civili della Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA