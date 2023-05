Festa della mamma alla Galleria comunale: le donne accompagnate dai figli entrano gratis 

Oggi alle 11 alla Galleria Comunale d’Arte verrà celebrata la Festa della Mamma con un percorso tematico attraverso le opere delle Collezioni civiche. Per tutta la giornata le madri, accompagnate dai loro figli, entreranno gratis.

Seguirà giovedì, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, un doppio appuntamento finalizzato alla promozione dell’inclusività e contro l’isolamento sociale: alle 11 gli ipovedenti saranno coinvolti in una visita guidata speciale tra le sale delle esposizioni; alle 16 la Galleria diventerà il teatro di un percorso sensoriale per conoscere attraverso il tatto, l’olfatto, l’udito e l’immaginazione le opere esposte, stabilendo un nuovo tipo di connessione tra l’arte e il visitatore.

Al Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu giovedì alle 16 è previsto un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni sulla Collezione d’arte orientale. I piccoli partecipanti verranno accompagnati alla scoperta della vita avventurosa del collezionista cagliaritano e dei suoi tesori.

