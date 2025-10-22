Festa della malvasia nella “città del vino” 

In concomitanza con la 14esima edizione della Festa della Malvasia che si svolgerà da domani a domenica, il Comune di Settimo San Pietro è diventato socio onorario dell’“Associazione nazionale Città del Vino”.

«Per la nostra comunità - ha detto il sindaco Gigi Puddu - si tratta di un importante risultato. Un obiettivo raggiunto dopo mesi di intenso lavoro culminato nell’approvazione della delibera di adesione all’associazione nazionale approvata da maggioranza e minoranza in Consiglio comunale».

Ieri in Municipio è arrivata la lettera di benvenuto del presidente nazionale dell’associazione “Città del vino” Angelo Radica.

In sostanza, viene riconosciuta la storica vocazione agricola del territorio comunale e la produzione di vini di qualità, fra i quali spicca una delle eccellenze ben rappresentate dalla Malvasia.

Da domani ospita la festa che prevede anche il concorso sulle malvasie prodotte nella zona a Casa Dessi con enologi, sommelier e critici. Sabato, alle 9,30, convegno sui vini a cura dell’associazione “Jenna Arcana”. Seguirà “Su “cumbidu a s’antiga”. Apriranno anche alcune antiche case campidanesi (Pilleri-Corgiolu, Baldussi, Eredi Pietro Dessì, Casa Muui e Casa Dessì e l’ex ludoteca. In strada musica itinerante col gruppo “Balla Sardigna”. In serata è prevista la premiazione delle malvasie.

Domenica alle 13 pranzo nei magasinus. Seguirà un concorso riservato ai ragazzi su “La mia festa della malvasia” e il palio delle botti. Da visitare la mostra “Genti settimesa”, il museo etnografico del costume e il vecchio Mulino del grano. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA