Assemini.
06 ottobre 2025 alle 00:51

Festa della birra in via Cagliari, record di presenze 

Grande successo per la IX edizione della “Festa della birra” ad Assemini. Sabato sera via Cagliari si è trasformata in un vero e proprio fiume di persone: c’è chi era lì per assaporare una birra artigianale, per fare acquisti negli stand o semplicemente per ascoltare la musica proveniente dal palco.

Il primo a essere compiaciuto è il sindaco Mario Puddu: «La festa è stata preceduta da giorni molto tristi per la nostra comunità, un lutto che ha colpito un consigliere comunale, ma era nostro dovere andare avanti. Posso dire di essere soddisfatto del risultato. Nei prossimi gioni verificheremo nei dettagli tutto l'andamento».

Sorride anche il consigliere con delega alle Politiche giovanili Nicolò Farci: «È andata molto bene. È stata una bella esperienza per la Consulta dei giovani che ha avuto modo di partecipare attivamente alla festa con lo stand e i mini-giochi, contribuendo all’atmosfera e coinvolgendo tanti ragazzi». Per la Consulta è stato soprattutto un modo per farsi conoscere: «Stare tra le persone è stata un’occasione per raccogliere idee per il futuro».

«Abbiamo dovuto portarla avanti con senso di responsabilità - ha aggiunto l’assessore Francesco Murtas - nonostante il lutto che ha colpito un nostro consigliere comunale».

L’appuntamento autunnale con la festa della birra si inserisce nel più ampio tentativo di rafforzamento del ruolo di Assemini come città turistica capace di inserirsi nell’hinterland come supporto a Cagliari. (sa. sa.)

