Festa della birra e musica, una sfida per il turismo 

“Bosa Beer Fest”, in programma dal 22 al 25 aprile, è una delle manifestazioni di punta della primavera bosana. Quattro giorni all’insegna delle birre europee, ben 16, musica dal vivo e gastronomia. Numeri e obiettivi della manifestazione sono stati illustrati dall’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa, dal sindaco Piero Casula, dal consigliere regionale Alfonso Marras, da organizzatori e sponsor durante la presentazione di uno dei più grandi festival dedicati alla birra artigianale in Italia. «Presentiamo un’altra iniziativa di promozione turistica in una stagione che sta partendo bene - ha sostenuto l’assessore Chessa - Questo festival è inserito tra le oltre 230 iniziative che verranno organizzate in Sardegna. Abbiamo bisogno di accarezzare il sogno di andare oltre il mare, con una delle tante proposte e nuove iniziative».

La grande novità di quest'anno è caratterizzata dal concorso birrario top of the hops che vedrà in competizione i trenta birrifici partecipanti. «La settima edizione di Bosa Beer Fest – ha sottolineato il sindaco Piero Casula - è un evento che è cresciuto negli anni e che nella scorsa edizione ha registrato numeri da record».

