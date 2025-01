Festa della Befana per anziani e famiglie  

Il 6 gennaio dalle 11 alle 12.30 in piazza Unione Sarda, si terrà la seconda edizione della Festa della Befana, organizzata dall’associazione Fiocco Bianco Argento e Agesci (Associazione guide e scout cattolici italiani), in collaborazione con la parrocchia di Sant’Avendrace e rivolta agli anziani e alle famiglie.«L’Epifania è una festa importante e dev’essere valorizzata. Alla festa ci saranno anche i giochi di prestigio con i maghi» commenta Maria Grazia Olla, presidente dell’associazione. «Oltretutto quest’anno compiamo 10 anni di attività al servizio degli anziani e dei loro diritti».

Domani, invece, inizia il Triduo alla Madonna del Carmine: nonostante la festa liturgica si celebri il 16 luglio, a Cagliari viene tradizionalmente festeggiata anche il primo mercoledì dell’anno. Mercoledì 8 il Triduo si concluderà con la Messa finale.

Le funzioni si terranno alle 18.30 nella cappella della Parrocchia del Carmine (ingresso da via Tavolara), essendo la chiesa principale attualmente chiusa per lavori di restauro.Una dimostrazione dell’affetto dei cagliaritani, oltre che per la Madonna di Bonaria, anche per la Madonna del Carmelo.

La statua della Madonna del Carmine risale all’XI secolo: scolpita su un piccolo tronco di cedro del Libano, fu portata dal Monte Carmelo a Roma dove fu donata a un gentiluomo di casa Ripoli di Neoneli. Pare che durante la traversata da Roma a Cagliari, il possessore del simulacro scampasse miracolosamente ad una burrasca e in segno di gratitudine alla Vergine facesse costruire una cappella nella pianura di Cagliari, collocandovi la statua.

