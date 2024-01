Festa della Befana con maghi e regali 

Un momento di divertimento per i più piccoli ma anche un’occasione per rivitalizzare il quartiere di Sant’Avendrace: domani dalle 10.30 alle 12.30 in piazza L’Unione Sarda si terrà la Festa della Befana con maghi, befane, dolci e palloncini per tutti. L’evento è organizzato dall’associazione Fiocco bianco argento, rappresentata da Maria Grazia Olla: «È possibile che il tempo non sia molto bello: però piazza L’Unione Sarda si presta a questi eventi grazie ai suoi portici. Anche perché i maghi saranno dislocati in tre punti diversi. Ci sarà la presenza di due befane che distribuiranno cioccolatini e caramelle, offerti da Le Plus Bon, mentre i palloncini li regalerà Party Store. L’idea di quest’evento è nata a fine anno, mentre ci scambiavamo gli auguri. Speriamo che il quartiere finalmente abbia un po’ di movimento e socialità perché non ci sono sbocchi di comunione sociale e chi ne paga le conseguenze sono gli anziani e i bambini. Ringraziamo quanti hanno collaborato: sia i commercianti che il gruppo L’Unione Sarda».Maria Ciaccio, presidente di Progetto Sorriso Sardegna: «Quando Maria Grazia mi ha proposto di collaborare per questa festa ho accettato perché come associazione ci occupiamo anche noi di sviluppare la socialità tra le persone e in particolare le fasce deboli: bambini e anziani. Queste generazioni, così diverse, possono essere una risorsa l’una per l’altra. Spero sia il primo di tanti eventi».Lorenzo Mameli è uno dei maghi: «Oltre a me ci saranno anche Stefano Demurtas e Alessandro Frongia, detto “mago Lupin”. Noi gireremo sotto i portici e faremo dei giochi di magia».

