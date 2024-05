Festa del Voto, si rinnova il tributo alla Vergine 

È ritornata la Festa del Voto, iniziata ieri con la prima delle due giornate dedicate a una delle ricorrenze più sentite a Sassari. Che quest’anno celebra l’81esimo anniversario in ricordo del voto pronunciato nel 1943 dall’arcivescovo Arcangelo Mazzotti. L’alto prelato si rivolse alla Madonna delle Grazie di San Pietro in Silki chiedendo che la città venisse risparmiata dai bombardamenti e promettendo una processione annuale dal duomo alla chiesa di San Pietro. Gli aerei da guerra non riuscirono a colpire Sassari e, da allora, si svolge la cerimonia che, negli ultimi tempi, coi conflitti in corso si è caricata di un ulteriore significato, avvenendo in concomitanza con la Giornata diocesana di preghiera per la Pace.

Anche nel 2024 la festa ha visto la traslazione dal santuario di San Pietro del simulacro della Madonnina delle Grazie, scortata dalla polizia locale, fino alla cattedrale di San Nicola. Con la novità che, ieri, la messa è stata celebrata all’esterno del santuario alla presenza degli agenti in alta uniforme e di una gran folla. Che ha accompagnato il simulacro fino a piazza Duomo per la preghiera del santo rosario e la celebrazione eucaristica. Oggi invece la seconda parte della Festa con il pontificale presieduto da monsignor Gian Franco Saba alle 17 e poi il ritorno della Madonnina a San Pietro per lo scioglimento del Voto.

RIPRODUZIONE RISERVATA