Festa del Rimedio, fedeli da tutta l’Isola 

Ogni anno la Madonna del Rimedio fa il miracolo chiamando alla Basilica migliaia e migliaia di persone non tutte praticanti della domenica e forse neppure una volta all’anno. Ma se un popolo spinto da una forza che è fede anche ieri ha pregato e cantato “Tesorera celestiale divina dispensadora. Alcanzadenos Segnora, remediu pro dogni male” (aiutaci Signora, rimedio di tutti i mali) e dalle 4 del mattino giovani e anziani, uomini e donne hanno raggiunto la basilica è amore. Alle 5 quando il rettore monsignor Gianfranco Murru ha iniziato la preghiera tante persone non hanno trovato posto all’interno. E così ogni ora e ad ogni messa fino all’ultima della mattinata, a mezzogiorno. È l’ora del riposo di una festa che di “civile” ha i carboni ardenti degli arrostitori di muggini e maialetti, i banchi dei torronai, i paninari, i gelatai. È la festa che anche nell’appendice laica mantiene viva la parte religiosa. In conclusione le parole dell’arcivescovo Roberto Carboni nel sagrato alla presenza di oltre 500 fedeli. Padre Roberto ha affidato alla Madonna i problemi della Sardegna e della comunità oristanese: gli incendi “spesso dolosi”, i giovani, il lavoro che manca, la scuola. «La fatica della politica che interessa anche la nostra città che aspetta progetti reali, concreti». Sviluppo, attenzione, solidarietà. Per tutto e tutti padre Roberto ha invocato la Madre del Signore “rimedio per tutti i mali”.

