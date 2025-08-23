VaiOnline
Videolina.
24 agosto 2025 alle 00:16

Festa del Redentore, la diretta da Nuoro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Anche quest’anno Videolina seguirà in diretta la 125^ edizione della Festa del Redentore di Nuoro oggi a partire dalle 10. Protagonisti gli abiti tradizionali della Sardegna che sfileranno lungo il percorso che partirà da viale del Lavoro, via Lamarmora, corso Garibaldi, piazza Mazzini, via Mons. Bua, piazza Santa Maria della Neve. Alle 12 sarà la volta della sfilata delle amazzoni e dei cavalieri provenienti. Alle 19 sarà la volta dei canti e balli folkloristici. Il commento è affidato ad Ambra Pintore e Graziano Canu. La regia è affidata a Massimo Piras.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Turismo

Alghero e Olbia pregustano affari

Caterina Fiori Tania Careddu
Le guerre

Tank israeliani a Gaza City Netanyahu perde consenso

Otto bimbi uccisi. Trump: vivi meno di 20 ostaggi 
Le guerre

Salvini non si ferma: «Macron è permaloso»

Attacco al presidente sull’Ucraina, Parigi convoca l’ambasciatrice 
Energia

La pala eolica lascia senza luce dieci famiglie

Cittadini in rivolta a Bassacutena: «Da Enel non arrivano risposte» 
Andrea Busia