Festa del Redentore, la diretta da Nuoro 

Anche quest’anno Videolina seguirà in diretta la 125^ edizione della Festa del Redentore di Nuoro oggi a partire dalle 10. Protagonisti gli abiti tradizionali della Sardegna che sfileranno lungo il percorso che partirà da viale del Lavoro, via Lamarmora, corso Garibaldi, piazza Mazzini, via Mons. Bua, piazza Santa Maria della Neve. Alle 12 sarà la volta della sfilata delle amazzoni e dei cavalieri provenienti. Alle 19 sarà la volta dei canti e balli folkloristici. Il commento è affidato ad Ambra Pintore e Graziano Canu. La regia è affidata a Massimo Piras.