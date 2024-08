Anche quest’anno Videolina seguirà in diretta la 124^ edizione della Festa del Redentore di Nuoro oggi a partire dalle ore 10. Protagonisti gli abiti Tradizionali della Sardegna che sfileranno lungo il percorso che partirà da viale del Lavoro, via Lamarmora, corso Garibaldi, piazza Mazzini, via monsignor Bua, piazza Santa Maria della Neve.

Alle 12 sarà la volta della sfilata dei Sfilata delle amazzoni e dei cavalieri provenienti da tutta la Sardegna preceduti da una rappresentanza del Corpo a cavallo dell’Arma dei Carabinieri. Alle 13 circa il vescovo della Diocesi di Nuoro monsignor Antonello Mura impartirà la benedizione solenne dalla cattedrale Santa Maria della Neve. Il commento è affidato ad Ambra Pintore e Graziano Canu. La regia è affidata a Massimo Piras