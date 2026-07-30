La Festa del Pescatore all’Isola Rossa è uno degli appuntamenti più identitari dell’estate gallurese, dedicato alla Madonna del Carmelo di Trinità d'Agultu Vignola. La celebrazione unisce fede, tradizione e cultura con una processione a terra accompagnata da gruppi folk, la suggestiva processione a mare sulle storiche imbarcazioni dei pescatori, la Santa Messa in porto e gli spettacoli di musica e danza popolare, richiamando ogni anno residenti e turisti in un’atmosfera di grande partecipazione e devozione. L’appuntamento su Videolina è per questa sera alle 21.15 con lo speciale sulla Madonna del Carmelo.

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