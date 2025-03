Festa del patrono, bando deserto per i gruppi folcloristici 

Parte con un bando deserto la fase organizzativa della festa di Sant’Antioco martire. Dopo la separazione dei compiti, sancita con una delibera della Giunta municipale, dove è stabilito quale assessore dovrà occuparsi dei diversi aspetti dell’organizzazione della festa che quest’anno è giunta alla 666esima edizione, nessuno si è presentato per partecipare all’organizzazione della parte religiosa e culturale dell’evento

Gara deserta anche per regolare l’adesione dei gruppi folcloristici, delle traccas e dei cavalli. «Francamente ignoro il perché la procedura sia andata deserta visto che il budget è superiore rispetto a quello dell'anno scorso. – dice Luca Mereu, assessore alla Cultura – Nessun rischio, comunque, per la buona riuscita della processione e delle altre manifestazioni culturali e folcloristiche visto che l'amministrazione comunale ha già messo in atto una procedura amministrativa alternativa alla concessione di contributo ad associazioni: questo permetterà un coinvolgimento ancor più capillare delle risorse cittadine». Ci sono a disposizione 400 mila euro da dividere in 2, 200 mila per cultura e processione e 200 mila per spettacoli e rassegna enogastronomica. «Mi occupo io della parte folcloristica, processione, cultura e pariglie - aggiunge Mereu - mentre l’assessora al Turismo Roberta Serrenti cura la parte dei festeggiamenti civili». Festeggiamenti civili che invece proprio oggi dovrebbero vedere l’apertura delle buste per capire chi si aggiudicherà la gestione dei concerti e quanto rientra nella parte civile della festa. «Le procedure per la selezione dei responsabili della gestione dei concerti e della kermesse enogastronomica nella zona storica si concluderanno nelle prossime ore - ha detto Roberta Serrenti - confido in un esito all’altezza delle aspettative, capace di valorizzare al meglio la 666esima edizione della festa del patrono di Sardegna, un evento di grande richiamo turistico e di importante significato per la nostra comunità». L’attenzione è riposta sull’esito della gara, anche per arrivare a definire gruppi o cantanti che animeranno le serate nei giorni della festa, 4, 5 e 6 maggio prossimi. Tra i nomi in campo, Raf, Max Gazzè e Tiromancino anche se questi ultimi pare non accettino serate per le feste patronali.

