Festa del papà Poste: congedo parentale ai lavoratori 

Poste Italiane celebra la festa del papà con un pensiero per tutti i suoi dipendenti che vivono l’esperienza di genitore. Oggi festeggia un dipendente, Salvatore Beccu, 35 anni, di Santu Lussurgiu, operatore di sportello, che ha usufruito del sostegno alla genitorialità.

Salvatore è padre di Miriam, 3 anni e di Massimo, di 2 mesi. Da 1 anno lavora in Poste Italiane in diversi uffici della provincia tra cui Abbasanta, Seneghe e Bonarcado.«Ho scelto di usufruire del congedo parentale per essere presente con i miei figli. Credo sia doveroso prendersi cura dei propri figli, specialmente quando sono così piccoli». Lo strumento del congedo di paternità lo consente. «I giorni più belli della mia vita – aggiunge - sono stati quelli in cui sono nati i miei figli».

Dall’inizio del 2022 a oggi diversi dipendenti hanno usufruito degli istituti previsti dalle politiche della famiglia, in particolare per il sostegno della genitorialità come i congedi di paternità e parentale. Addirittura, l’azienda nell’ambito della valorizzazione della genitorialità, ha anche previsto in diversi casi un trattamento economico più favorevole rispetto a quello indicato dalla legge. Ad esempio, nei primi sei anni di vita del bambino, Poste riconosce l'80% della retribuzione per i primi due mesi, invece che per un mese come previsto dalla legge. ( j. p .)

