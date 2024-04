Festa del pane, fornai al lavoro 

Il pane come un tempo, cotto negli antichi forni e gustato ancora caldo. È “Sa festa de su pani” in programma oggi a Villasimius a partire dalle 9.30 del mattino. I visitatori potranno vedere tutto il processo della panificazione nei forni di via Umberto e di via Vittorio Emanuele. Il cortile di via Umberto ospiterà anche la scrittrice e antropologa Claudia Zedda (ore 10) che parlerà di donne di Sardegna, pane, culto e tradizione.

Il pane, dopo la cottura, verrà benedetto e offerto agli ospiti accompagnato da un buon bicchiere di vini e tanti altri prodotti locali. Prevista inoltre l’esibizione di giovani improvvisatori locali in limba sarda: Matteo Frau, Simone Monni, Luca Pinna, Severino Monni e Mario Aledda. Organizza l’associazione culturale La Tartaruga in collaborazione con la Pro Loco e il Comune. (g. a.)

