Festa del mare nel porto turistico 

Quattro giorni di musica, degustazioni e mostre a Porto Corallo per la 25esima edizione della festa del Mare. Il via ieri all’interno della Marina del porto turistico con l’apertura delle mostre dell’artigianato e dell’agroalimentare della Sardegna. In esposizione (e in vendita) i lavori realizzati dai maestri del Sarrabus e dell’isola e i prodotti genuini delle campagne.

Oggi dalle 20.30 degustazione della fregula sarda ai frutti di mare. Domani il grande giorno in onore della Madonna del Mare con la processione sia a piedi in porto che a mare e – alla fine della serata – i fuochi d’artificio.

Ultimo appuntamento giovedì 17 con la sagra del pesce e lo spettacolo del gruppo “Disitzu Etnico Sardo”.

Organizza la Pro Loco col patrocinio del Comune e la collaborazione di Regione, Marina di Villaputzu e la Cna di Cagliari. (g. a.)

