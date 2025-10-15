Festa del Flumendosa:  tre giorni di incontri sul futuro del fiume 

Ballao torna a celebrare il suo fiume, il Flumendosa, con una tre giorni di incontri, escursioni, musica e momenti di riflessione da domani a domenica. È la sedicesima edizione della Festa del Flumendosa, un appuntamento che unisce cultura, natura e partecipazione civica attorno a un tema centrale: l’acqua come bene comune e fonte di vita.

«La festa nasce nel 2001 per ricordare l’importanza del fiume – spiega il sindaco Raffaele Frongia – il fiume è vita: senza le sue acque non ci sarebbero stati lo sviluppo urbano dell’area metropolitana di Cagliari né quello agricolo del Sarcidano, della Trexenta, della Marmilla e del Campidano. Ma l’eccessivo prelievo idrico ha portato alla morte del fiume, oggi ridotto a ruscello solo quando piove un po’. Questa festa vuole ricordare a tutti l’importanza degli ecosistemi, della biodiversità e dell’uso sostenibile dell’acqua».

Domani si apre con le letture animate “Voci d’acqua” curate dal Sistema Bibliotecario dei Gerrei e, a seguire, giochi linguistici e laboratori dedicati alla lingua sarda. Sabato, presso il Centro DoSA, spazio al convegno “Il Contratto di Fiume”. Nel pomeriggio verrà assegnato il Premio biennale “Amico dei Fiumi 2025/2026”. Domenica escursioni, trekking, attività sportive nel parco comunale, tiro con l’arco, dimostrazioni di pesca tradizionale e il pranzo comunitario con i piatti della tradizione ballaese. Nel pomeriggio, sfilata di maschere tradizionali e, in serata, il concerto del gruppo "A Bratzos Tentos” in piazza di Chiesa.

