Festa del donatore, l’Avis segna numeri da record 

Una mattina di celebrazioni, ieri nell’aula consiliare, in occasione della Festa del Donatore dell’Avis comunale di Samassi. Un appuntamento che ha rappresentato un momento di ringraziamento per i donatori più assidui del paese e fare il punto sulla crescita dell’associazione. Dopo un periodo di difficoltà che aveva portato l’Avis comunale a rischiare la chiusura, quasi un anno fa è iniziato un percorso di rinascita grazie all’insediamento di un nuovo direttivo guidato oggi dal presidente Carlo Tocco. «Non è tanto quello che diamo», ha detto, «ma quanto amore mettiamo nel dare. Credo che questa frase racchiuda il senso di questa giornata. Siamo donatori di sangue, ma soprattutto donatori di vita. L’Avis comunale sta crescendo, è arrivata una grande risposta dei giovani e di tutta la popolazione. Siamo felici di questi risultati. Abbiamo avuto un incremento del 40% dei donatori effettivi rispetto agli anni precedenti». Nel corso della manifestazione sono stati consegnati riconoscimenti ai cittadini che negli anni hanno contribuito con costanza. Presenti anche i rappresentanti dell’Avis provinciale e regionale, oltre all’amministrazione comunale. La sindaca Beatrice Muscas ha confermato l’impegno del Comune di mettere a disposizione delle associazioni del paese uno spazio dedicato alle loro attività.

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