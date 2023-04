Festa del cioccolato, oggi è l’ultimo giorno 

La Festa del cioccolato non delude mai: nelle bancarelle allestite tra piazza Yenne e il Corso Vittorio Emanuele, infatti, l’alimento più goloso che ci sia richiama adulti e bambini.

Nella “Cioccolateria Magna Graecia” il protagonista è il cremino. «È il nostro cavallo di battaglia: oltre trenta gusti di cremini tagliati a quadratini. Si va dal classico a tante altre varianti», spiega Patrizia Minici da Grotteria, in Calabria «Veniamo qui volentieri, è il terzo anno. Facciamo parte dell’associazione CiocoAmore. Ci troviamo bene, sia per il posto che per la gente. Speriamo di concludere bene il fine settimana, le prospettive sono buone»

Ma nel Corso c’è anche attenzione per la salute, come spiega Gabriel Di Gennaro, della Choco Healthy di Perugia: «Significa cioccolato e benessere. Il nostro cioccolato fondente, infatti, non ha traccia di latte, per le persone intolleranti al lattosio. Ed è anche senza glutine, per i celiaci. Il nostro cioccolato, che è di altissima qualità, Ha molto successo perché soddisfa le esigenze di chi non trova facilmente quel tipo di prodotto. L’evento? È una bella manifestazione, stiamo attraendo molte famiglie con bambini e li stiamo rendendo felici»

Il pubblico apprezza l’organizzazione «la qualità dei prodotti è ottima, anche se hanno un po’ tutti rincarato i prezzi; però la qualità c’è» commenta Antonio Muscas, arrivato all’evento da Assemini con la moglie Anna Collu, che puntualizza «Rispetto agli altri anni ci sono meno bancarelle, ricordo che prima erano anche dall’altra parte della strada». L’evento si conclude oggi a tarda sera.

