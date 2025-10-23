VaiOnline
Sant’Elena.
24 ottobre 2025 alle 00:37

“Festa del Ciao” domenica in parrocchia 

Si apre un periodo ricco di appuntamenti per la basilica di Sant’Elena. Si comincia domenica con la Festa del Ciao del gruppo dell’Azione Cattolica. Dalle 8,30 alle 9,20 ci sarà l’accoglienza e la consegna dei gadget e il parcheggio delle biciclette nel campetto con ingresso dalla parte dove si trova la statua della Madonnina. Seguirà alle 9,30 la messa e alle 11 la partenza della biciclettata da piazza Sant’Elena per le vie Eleonora d’Arborea, Marconi, Marconi, Merello, Sant’Antonio, Fiume, Poetto, viale Colombo, Diaz e via Dell’Oratorio dove c’è la sede dell’Azione Cattolica. Alle 12,30 il rientro in piazza Sant’Elena con “Tutti a tavola c’è spazio per te”, il pranzo in condivisione. Si prosegue nel pomeriggio alle 15,30 con giochi per tutti. Le iniziative proseguiranno sabato 1 novembre con la Castagnata : alle 18 ci sarà la messa in oratorio in via Porcu e poi a seguire musica e animazione dal vivo, castagne, panini, birra alla spina e torrone. Intanto la parrocchia è in festa per l’ordinazione presbiterale del parrocchiano don Samuele Mulliri in programma sabato 29 novembre alle 10 in Cattedrale con l’arcivescovo Giuseppe Baturi. Il giorno dopo don Samuele alle 18 celebrerà la sua prima messa in città in basilica. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

