Festa del Carmelo 

Come da tradizione, l’Isola Rossa ha celebrato la Madonna del Carmelo, protettrice dei pescatori, con una festa emozionante che ha coinvolto non solo i fedeli e la comunità locale, ma anche i numerosi turisti presenti. La celebrazione è iniziata con un suggestivo corteo che ha visto la partecipazione di vari gruppi folkloristici che hanno animato le vie del borgo con musica e balli tradizionali dal tramonto fino alla sera. La processione è proseguita fino al porto turistico, dove la statua della Madonna è stata solennemente imbarcata su un peschereccio, in un momento di grande suggestione e spiritualità. Reportage a cura di Clizia Stangoni, oggi alle 15 su Videolina.