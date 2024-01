Festa del caglio e sagra del maialetto: bollino blu dall’Unpli 

Un bollino blu per le sagre ogliastrine. Sa festa de su cagiu de crabitu e de sa petha e becu¨di Urzulei e la storica sagra del maialetto di Baunei sono entrate a far parte del circuito Sagre di qualità, istituito dall'Unione nazionale Pro Loco. L'attribuzione del marchio è disciplinata da un regolamento che prevede una serie di requisiti tra cui tipicità, territorio, storia e tradizione con una verifica sul campo compiuta, durante la sagra, dagli ispettori inviati dall'Unpli. «L'attribuzione di questo rinomato marchio ci ripaga degli sforzi fatti - dicono dalla Pro Loco di Urzulei - un ringraziamento speciale va all'Associazione Sociu po su jocu de sa murra per aver ideato questa importante manifestazione e per essere sempre al nostro fianco nell'organizzazione». A Baunei massima soddisfazione: «Siamo felici e orgogliosi per questo importante riconoscimento- affermano gli organizzatori della sagra del maialetto di Baunei - Grazie all’Unpli e a tutti i volontari della Pro Loco e agli Amici della Sagra che, con il loro instancabile lavoro, hanno contribuito al conseguimento di questo importante traguardo».

