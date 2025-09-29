VaiOnline
Sanluri.
30 settembre 2025 alle 00:40

Festa del Borgo, tutti in fila per degustare il “Civraxu indorau” 

Festa del Borgo e Sagra del Civraxu: a Sanluri, domenica, un successo annunciato tra tradizione, buon cibo e musica. L’evento amatissimo anche quest’anno ha attirato circa 15 mila presenze da tutta la Sardegna, registrato un giro di affari di circa 600 mila euro, 200 gli espositori, bar affollati, ristoranti e punti ristoro improvvisati hanno registrato il tutto esaurito, i musei sono stati presi d’assalto.

Fra le novità la partecipazione dei bambini, a parte gli oltre 30 alunni che hanno partecipato alla nota edizione del concorso a premi di pittura, fra gli espositori il piccolo Francesco Collu, 8 anni, aiutato dai compagnetti per la vendita dei ricami e dei centrini della nonna Carmen. Per il secondo anno consecutivo a ruba le fette “indorau” del civraxu. preparate dal comitato della chiesetta campestre di Sant’Antiogu Becciu. «Per la preparazione – ricorda il presidente, Maurizio Serra – abbiamo utilizzato 1.500 uova e 70 chili di pane. Una fila di persone in attesa lunga oltre 100 metri. A questo punto pensiamo che sia arrivato il momento di passare dall’idea ai fatti, approvare il disciplinare del prodotto, sempre più gradito da quando in casa è diventato occasionale». (s. r.)

