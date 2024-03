Festa del borgo,  preparativi al via 

Al via i preparativi per la “Festa del borgo e Sagra del civraxu” di Sanluri. Ad annunciarlo è il sindaco, Alberto Urpi: «Si parte in anticipo per un maggior coinvolgimento dei residenti all’interno delle mura del centro storico, insieme alla Pro Loco e al Comune. L’obiettivo è ridare alla ricorrenza gli aspetti di valorizzazione della nostra identità storica per cui è nata. Presto una delibera di Giunta per stabilire i punti fermi sulle iniziative da programmare, ad esempio gli antichi mestieri, la panificazione e peculiarità tali da differenziare la festa rispetto ad una comune sagra paesana». Il civraxu avrà un posto di privilegio, meritato dopo la premiazione a Roma, a Palazzo Madama, del premio di “Qualità per civraxu festa del borgo”. A ritirare il riconoscimento la presidente della Pro Loco, Lauranna Fenu. ( s. r. )

