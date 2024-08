Festa del borgo nel segno del civraxu 

Al via i preparativi a Sanluri per la 27esima edzione della festa del borgo e per la sesta sagra del civraxu. Come ormai da tradizione, la data stabilita è l’ultima domenica di settembre e, per arrivare puntuali all’appuntamento, la macchina organizzativa si è messa già in movimento con tante novità.

Intanto l’Amministrazione e la Pro Loco hanno incontrato i residenti del del centro storico per condividere il progetto sempre più orientato alla scoperta della vita di un tempo, con gli antichi mestieri, gli utensili, usi, costumi, abitudini, sapori. Una sinergia che si è tradotta in un disciplinare, approvato dalla Giunta, che riporta una serie di prescrizioni e le attività che si potranno svolgere all’interno del borgo.

«La ricorrenza - spiega il sindaco Alberto Urpi – rappresenta un’importante momento di riscoperta della nostra storia. Una finestra aperta su come vivevano i nostri antenati, dando risalto all’arte dell’ospitalità, con l’obiettivo di trasmetterlo ai più giovani».

La presidente della Pro Loco, Lauranna Fenu, aggiunge: «Abbiamo bisogno di tutti, in particolare degli abitanti del borgo che invitiamo alla partecipazione attiva. Le porte dell’associazione sono aperte a chiunque voglia collaborare, in qualunque modo, accettiamo consigli ed idee per una manifestazione sempre ricca di iniziative». (s. r.)

