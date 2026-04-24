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25 aprile 2026 alle 00:34

Festa del 25 Aprile tra cortei e musica 

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Giornata ricca di eventi oggi per la Festa della Liberazione dal nazifascismo. Il momento clou in mattinata con la grande manifestazione – a cui hanno aderito tantissimi partiti, associazioni e sigle sindacali – che come consuetudine partirà da piazza Garibaldi (raduno alle 9,30) per poi snodarsi per le vie del centro, da via Sonnino a via Roma, e culminare in piazza del Carmine. Qua sarà montato il palco dove agli interventi di vari rappresentanti politici e della galassia antifascista si alterneranno musicisti e cantanti.

Musica e teatro

La musica sarà la protagonista anche della serata organizzata all’Exma di via San Lucifero dove, dalle 16 alle 22, c’è la Jam della Resistenza con ospiti – tra gli altri – Almamediterranea, Golaseca, Roosters, Rossella Faa, Stefano Ledda e Alessandra Leo e tanti altri.

Alle 20 invece a Casa Saddi, a Pirri, sempre in occasione del 25 Aprile, andrà in scena “Marzabotto” di Carlo Lucarelli e Matteo Belli, per la rassegna “Aprile Resistente” de Il Crogiuolo, organizzata in collaborazione ad Anpi Cagliari e Anpi Quartucciu, sezione Pina Brizzi.

Per gli amanti della musica oggi c’è un altro appuntamento imperdibile: alle 20.30 alla Cripta di San Domenico c’è il Festival di Pasqua: concerto "Tempus Paschale - Musiche sacre tra Bach e Telemann", con l'ensemble Felix Musici, di Federica Cubeddu (voce), Enrico Di Felice (flauto), Riccardo Leone (clavicembalo), Fabrizio Meloni (violoncello).

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