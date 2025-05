Decine di cittadini delle repubbliche ex sovietiche si sono ritrovati ieri pomeriggio in piazza Garibaldi per festeggiare la «storica impresa sovietica» di liberazione dal nazifascismo e ricordare il sacrificio di milioni di persone e «dei propri eroi», di cui sono stati mostrati alcuni ritratti. Allestiti gazebo con i tipici piatti russi. Il coro “Ivushki” ha cantato canzoni tradizionali.