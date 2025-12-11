VaiOnline
Capoterra.
12 dicembre 2025 alle 00:35

Festa dei cent’anni assieme al sindaco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Grande festa a Capoterra per i cent’anni di Maria Piano, che ha festeggiato lo speciale compleanno circondata dall’affetto della famiglia. A far visita alla nonnina anche il sindaco Beniamino Garau e la comandante della polizia locale Roberta Maxia: le hanno regalato una targa ricordo per suggellare il traguardo raggiunto.

Capoterra si conferma una cittadina in cui invecchiare serenamente, negli ultimi anni diversi i residenti ce hanno raggiunto il secolo d’età. «La longevità non è legata solo alla genetica, ma anche al contesto sociale in cui si vive – dice il sindaco, Beniamino Garau -, tutte le persone che a Capoterra negli ultimi anni hanno raggiunto i cent’anni vivevano tra l’affetto di familiari e amici. Capoterra, seppur sia diventata una cittadina, mantiene le caratteristiche di un paese, che favorisce la socialità”. ( i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Campo largo in crisi Egas, critiche dal Pd: «Un errore di Todde»

L’asse tra governatrice e centrodestra tiene alta la tensione in maggioranza 
Alessandra Carta
Sanità

«Dopo l’infarto rinuncio alla convalescenza per seguire i pazienti»

Luigi Cadeddu: centinaia di loro  sarebbero rimasti senza assistenza 
Gianni Agus
Sanità

Il piano di Asl 8 e Brotzu: «Lotta alle liste d’attesa con visite nel weekend»

Partecipano anche le strutture private Todde: sforzo comune per una svolta 
Cronaca

Nuoro, emergenza: i cinghiali invadono le vie dello shopping

Avvistati davanti a un megastore, tempo fa arrivarono all’ospedale 
Giovanna Pittalis Francesco Oggianu
Il report

Migliora l’istruzione, non la salute

Sardegna a due velocità secondo lo studio Asvis: cresce la povertà 
Sara Marci RIPRODUZIONE RISERVATA
Centrodestra

Pier Silvio: «Nuove facce in Forza Italia»

Berlusconi jr detta la linea nel partito, «la più grande eredità di nostro padre» 