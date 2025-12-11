Festa dei cent’anni assieme al sindaco 

Grande festa a Capoterra per i cent’anni di Maria Piano, che ha festeggiato lo speciale compleanno circondata dall’affetto della famiglia. A far visita alla nonnina anche il sindaco Beniamino Garau e la comandante della polizia locale Roberta Maxia: le hanno regalato una targa ricordo per suggellare il traguardo raggiunto.

Capoterra si conferma una cittadina in cui invecchiare serenamente, negli ultimi anni diversi i residenti ce hanno raggiunto il secolo d’età. «La longevità non è legata solo alla genetica, ma anche al contesto sociale in cui si vive – dice il sindaco, Beniamino Garau -, tutte le persone che a Capoterra negli ultimi anni hanno raggiunto i cent’anni vivevano tra l’affetto di familiari e amici. Capoterra, seppur sia diventata una cittadina, mantiene le caratteristiche di un paese, che favorisce la socialità”. ( i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA