Festa dei 100 anni alle urne 

Due anni fa l’infarto che gli ha cambiato la vita. «Sino a quel momento», raconta la figlia Gabriella Piccioni, «zappava l’orto, coltivava i pomodori e le melanzane e si occupava della vigna». Ma Cenzino Piccioni non è uomo che si arrende: continua a scendere in giardino anche se gli dedica meno. E, ieri ha festeggiato il traguardo dei cento anni andando a votare (prima di diventare protagonista di una grande festa a cui parteciperanno la moglie 84enne Severina Escana, cinque figlie e un figlio, sedici nipoti e un pronipote di due anni). Oggi, dopo le celebrazioni, tornerà alla vita di tutti i giorni. «Divora L’Unione Sarda quando i nostri impegni gli consentono di portagli il giornale». E continuerà a coltivare la sua grande passione, la lettura: la sua passione? I libri sui faraoni.

Un neocentenario con una memoria sconvolgente: ricorda con precisione tutto. Compreso quell’episodio vissuto in quarta elementare che gli ha cambiato la vita. «La mia maestra ci ha detto: mi avete fatto morire signorina Ernestina ». La vecchia maestra che lui amava. Un affronto per lui quelle parole. «Ho deciso di non rispondere più alla nuova maestra. Mio padre mi ha messo davanti a una scelta: o continui a studiare o lavori». Ed è iniziata una dura vita di lavoro: manovale, con il padre, a Carbonia; poi, iniziata la guerra, soldato in Toscana e, in seguito, poliziotto militare per gli statunitensi a Livorno. Il ritorno, dopo molti anni nell’Isola per fare il casaro in diversi centri dell’Isola. Poi, costruita casa a Sinnai, la decisione di fermarsi. «Ho ottenuto la licenza per aprire una latteria, subito dopo, saputo che a Cagliari avevano preso piede le pizzerie, ho comprato anche quella licenza». E poi, visto che il pizzaiolo costava un po’ troppo, ha imparato anche a fare le pizze. “Da Cenzino”, un punto di riferimento in tutto il circondario. Perché allora non trasformarlo anche in gelateria?

Manovale, soldato, poliziotto militare, casaro, lattaio, pizzaiolo, gelataio. Basta? No, in tanti in paese ricordano le sue doti da giardiniere. Con una tale competenza che, addirittura, si è ritrovato a fare l’insegnante in una scuola professionale. Una vita ricchissima. «Però», sussurra, «ora sono vecchio. Che brutta la cosa le vecchiaia». Tanti, tutti vorrebbero arrivare una vecchiaia come la sua. (mar. co.)

