Festa degli aquiloni,  tutti col naso all’insù 

Il cielo nel Golfo degli Angeli si prepara ad accendersi di tanti colori: quelli degli aquiloni che da domani a domenica, dalle 10 alle 17, voleranno sopra la settima fermata del Poetto, in occasione della prima edizione della Festa internazionale dell’Aquilone.

«I partecipanti di sette nazionalità porteranno gli aquiloni nella nostra città – racconta Simone Rombi, presidente dell’associazione “La Via dell’Aquilone” -. Faremo dei laboratori di costruzione per i bambini, che si chiamano “Io sono, io volo”: a seconda dello stato d’animo, si disegnerà una farfalla o un dragone sputafuoco. Si mette su carta ciò che si ha dentro. Si potranno anche riparare i propri aquiloni. In Indonesia pescano da secoli con gli aquiloni».

In un aquilone con la bandiera sarda c’è un messaggio importante: «La sabbia è troppo pesante da portare via. Tieni un ricordo della nostra spiaggia di Is Arutas». Sabato sera al tramonto un evento eccezionale: «Gli aquiloni gonfiabili, voleranno con delle luci led all’interno, che ci permetteranno di capire la loro forma in volo. Uno spettacolo meraviglioso».

Jean Pierre Condotti è tra i partecipanti «Gli aquiloni che voleranno saranno di varie misure: ce ne saranno a forma di rane, polpi, la balenottera azzurra di 15 metri». L’assessore comunale alle attività produttive, Alessandro Sorgia, aggiunge: «Questa iniziativa contribuisce a promuovere la città. Arriverà il campione mondiale di pesca con gli aquiloni e darà una dimostrazione delle sue abilità. Ci saranno laboratori per grandi e piccoli. Invito cagliaritani e non a portare il proprio aquilone. È la prima edizione e speriamo diventi un appuntamento fisso per i prossimi anni».

