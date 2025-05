Festa degli anziani all’oratorio Sant’Andrea 

Una giornata per celebrare, coccolare e rendere omaggio agli anziani. Alla festa organizzata dal comitato Sant'Andrea hanno partecipato in centocinquanta. La giornata ha avuto inizio con la messa officiata dal parroco don Piero Crobeddu che durante l'omelia si è soffermato sul valore degli anziani, patrimonio di saggezza ed esperienza. La messa è stata animata dalla corale Sant'Andrea. C'è stato poi il pranzo sociale nel salone dell'oratorio offerto dal comitato. Al tavolo dei commensali, la più longeva, zia Elvira Fanni, 91 anni, in prima fila. Ricco il menù con antipasti prosciutto e formaggio, malloreddus con sugo e carne cucinati dai soci del comitato con il preziosissimo aiuto di mogli e mariti. L'evento si è concluso con un momento di riflessione e in chiusura non potevano mancare i balli sardi con il gruppo folk Sant'Andrea. Il comitato che oggi conta sedici soci nasce nel 2006, fu fortemente voluto dall'allora parroco Don Mario Mereu. Da tanti anni si portano avanti una serie di iniziative soprattutto di carattere sociale come appunto la festa per gli anziani e i bambini. «Siamo molto felici di com'è andata la giornata - dice il presidente del comitato, Giorgio Marongiu - è stato un momento importante di aggregazione e socialità. Ringraziamo don Piero e tutti I soci e I familiari per la collaborazione per la riuscita dell'iniziativa». (f. me.)

