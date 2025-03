Festa degli alberi per l’equinozio 

Ieri a Seulo l’equinozio di primavera è stato celebrato con la Festa degli alberi organizzata in localita Nulassu dal Comune e dell'Associazione nazionale forestali e rivolta ai piccoli delle scuole primaria e secondaria di primo grado. Bambine e bambini hanno messo a dimora diverse piantine di noce, da sempre fra le più coltivate dai seulesi, dando a ciascuna un nome e promettendo di averne cura per sempre. Il sindaco Enrico Murgia ha sottolineato i valori della tutela dell'ambiente per le nuove generazioni e ringraziato tutti gli intervenuti, tra i quali gli agenti della Stazione forestale di Aritzo, i carabinieri della Stazione del paese e gli operai di Forestas. Il presidente dell’Associazione forestali ha consegnato a ogni scolaro una pergamena con l’attestato di partecipazione.