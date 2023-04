Festa degli alberi per 300 studenti 

Un grande successo per la festa degli alberi a Serrenti che ha visto la partecipazione di circa trecento studenti, provenienti dalle scuole dell’infanzia, della primaria e dalla secondaria di primo grado del paese. Gli studenti, veri protagonisti della giornata, sono stati accolti dall’amministrazione comunale che ha raccontato loro l’importanza degli ulivi e della cultura mediterranea prima di procedere con la piantumazione simbolica di un ulivo nel parco comunale. Altre quattordici piante di ulivo sono state donate agli studenti per poter essere piantate nei giardini delle scuole. In conclusione, il concerto organizzato dai giovani musicisti e diretto dalle insegnanti e la vendita di dolci da parte degli studenti delle Medie per una raccolta fondi benefica. «È stata una bellissima giornata – così l’assessora alle Politiche giovanili Federica Sanna – che ha coinvolto lo staff del parco, il corpo docenti e la protezione civile di Serrenti». ( f. c. )

