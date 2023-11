Festa degli alberi, 5 giorni all’insegna dell’ambiente 

Cinque giorni all’insegna dell’ambiente, con gli studenti delle scuole quartesi protagonisti. Quartu celebra la festa degli alberi tutta la settimana, dal 21 al 25 novembre, ogni giorno con una tappa in scuole diverse: dall’istituto di via Allegri a quelli di via Vico, via Beethoven, via Prati, via Foscolo, via Bonn, via Tiziano, via dei Cicloni, via Is Pardinas e via Bach.

«Verranno piantati tre alberi da frutto in ciascuno dei dieci istituti, iniziativa che si inserisce in un progetto più ampio di orti didattici accolto favorevolmente dalle scuole», annuncia l’assessore all’Ambiente Tore Sanna. «Si tratta di un progetto di lungo periodo che speriamo di poter replicare anche negli istituti scolastici che quest’anno non hanno partecipato». Gli alberi da frutto li ha donati l’Agris, selezionati dal team del professor Gianluigi Bacchetta dell’Università di Cagliari, con il supporto degli addetti al verde e di tutti i collaboratori del settore Ambiente del Comune. Domani parteciperà anche la Coldiretti di Cagliari, presente nella scuola di via Vico con il suo gazebo dove offrirà la frutta come merenda ai presenti. «L'obiettivo di questa iniziativa è quello di sensibilizzare i bambini e i ragazzi sull'importanza dell'ambiente. Vogliamo anche promuovere uno stile di vita sano e consapevole», aggiunge Cinzia Carta, assessora alla Pubblica istruzione.

