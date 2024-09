Festa d’autunno al Villaggio pescatori 

Al Villaggio pescatori oggi si festeggia l’arrivo dell’autunno. Una sorta di replica della Sagra del pesce, che si è tenuta alcune settimane fa. In programma, dalle 12, giochi per bambini e l’immancabile frittura del golfo, con calamari e gamberi.

L’evento si tiene in continuità con la Settimana europea della mobilità, che si è appena conclusa, e si pone anche l’obiettivo di rivendicare ancora una volta la realizzazione del ponte ciclopedonale che consenta di collegare la città a Giorgino in sicurezza.

Una rivendicazione in questo senso è stata formalizzata anche lo scorso luglio del Comitato di quartiere, capeggiato da Mariano Strazzeri. L’unica via di collegamento tra il villaggio e la città è attualmente il ponte della Scafa, che però è pericoloso non solo per la velocità dei veicoli in transito, ma anche per la scarsa ampiezza delle corsie. Per Strazzeri serve «una passerella ciclo-pedonale parallela al ponte, attaccata allo stesso ma esterna, oltre il guardrail». In viale Pula esiste peraltro già un tratto di pista ciclabile, ma non lo utilizza nessuno perché è scollegata sia dal Villaggio che dalla Scafa.

All’iniziativa di oggi parteciperanno diverse associazioni ciclistiche.

