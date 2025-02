Festa Cus Cagliari: derby e terzo posto 

Atletico Cagliari 0

Cus Cagliari 1

Atletico Cagliari (4-3-2-1) : Aramu; Aime, Biondi, Farci, Bevere; Sanna, Usai, Mereu (23’ st Tumatis); Cuccu, Pinna (32’ st Atzori); Ligas (40’ st Caddeo). In panchina Simula, Demeglio, Manca, Montisci, Pintor, A. Secci. Allenatore Madau.

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillitu; Prefumo, Fiori (9’ st Mudu), Salaris, N. Asunis; D. Asunis (26’ st Baldussi), Puddu, Carboni; Siddu, Perra, Serra (36’ st Serpi). In panchina Follese, Melis, Bisoffi, Loddo, Zucca, Balloi. Allenatore Lantieri.

Arbitro : Solinas di Cagliari.

Rete : 8’ st Siddu.

Note : ammoniti Mudu, Sanna, Aime, Carboni. Recupero 1’ pt - 7’ st.

Al Brugnera blitz del Cus che si aggiudica di misura il derby cagliaritano contro l’Atletico. Al 14’ occasione per gli ospiti con Siddu che calcia in area, Aramu blocca. I padroni di casa reagiscono e si propongono in avanti: al 17’ Pillitu respinge il colpo di testa di Bevere dal limite dell’area piccola. Al 29’ il tentativo è di Ligas, che impegna il portiere col destro. Al 37’ l’Atletico va vicino al vantaggio con Usai, che coglie il palo calciando direttamente dalla bandierina.

In avvio di ripresa il Cus prende in mano il pallino del gioco e all’8’ passa in vantaggio: su azione da rimessa laterale Siddu devia il pallone in rete all’altezza della linea di porta tra le proteste dei padroni di casa. Al 22’ Carboni sfiora il raddoppio con un destro dalla distanza fuori di poco. Nel finale il Cus chiude bene gli spazi e conquista tre punti che valgono il momentaneo terzo posto in classifica.

