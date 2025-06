Festa continua al Tc Cagliari: le ragazze volano in B2 

Prosegue l'ottima stagione del Tc Cagliari, che festeggia un'altra promozione nei campionati nazionali a squadre. Se due settimane fa, a Monte Urpinu si è brindato per la promozione dalla B2 alla B1 della squadra femminile, domenica una nuova squadra rossoblu è sbarcata nei tornei tricolori 2026. Le ragazze del Tc Cagliari, neocampionesse regionali di Serie C, hanno vinto anche gli spareggi nazionali, battendo sia all'andata, sia al ritorno, le bresciane del Timing, conquistando così l'accesso in B2.

Nell'andata, in terra lombarda, le cagliaritane si erano imposte per 3-1 e domenica, in casa, è bastato conquistare i tre singolari in programma per blindare la categoria nazionale. Beatrice Zucca ed Eleonora Baroni hanno ripetuto le prestazioni di sette giorni prima, regolando in due set, rispettivamente Silvia Maffi e Tania Galvani, mentre Carola Manfredonia si è riscattata e, dopo il ritiro nel set decisivo dell'andata, stavolta l'ha spuntata al tie break del terzo set su Francesca Alberti, in un match arroventato da ogni punto di vista e lungo circa 4 ore. A quel punto, inutile il doppio (conquistato all'andata dalle cagliaritane Zucca e Baroni).

In questa cavalcata vincente, come già le atlete in campo, anche in panchina capitan Carla Lucero ha portato “vivai” interessanti, a partire da Sara Festa e Francesca Mostallino. Ma il Tc Cagliari non si ferma e da domenica è in programma la doppia finale contro il Ct Bari (l’andata in terra pugliese, il ritorno sui campi di Monte Urpinu): in palio, in questo caso c'è la promozione nella Serie A2 nazionale maschile. (a.bu.)

