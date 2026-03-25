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Alghero.
26 marzo 2026 alle 00:25

Festa con la fiamma del Correllengua 

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Sarà una festa all’insegna della catalanità e delle radici culturali, vissuta con autenticità e consapevolezza, lontana da ogni forma di folclore. Alghero si prepara a rinnovare uno dei suoi appuntamenti più identitari: a maggio tornano le celebrazioni di Sant Joan de la Porta Llatina, quest’anno arricchite dall’arrivo del Correllengua Agermanat 2026. La manifestazione, organizzata da Plataforma per la Llengua e Obra Cultural de l’Alguer, unisce memoria storica e identità linguistica, rievocando la vittoria algherese del 1412 contro le truppe del visconte di Narbona. Il Correllengua partirà il 19 aprile da Prada, in Catalogna Nord, attraversando i territori di lingua catalana fino ad approdare ad Alghero il 5 maggio con la "Flama de la Llengua". Una corsa simbolica che promuove lingua e cultura condivisa. Il 5 maggio il cuore della città ospiterà la cercavila, sfilata con tamburini e grallers, che accompagneranno l’arrivo della fiamma allo Scalo Tarantiello e poi al monumento alla Unità della Lingua, dove sarà consegnata al sindaco Raimondo Cacciotto. Dalle 18.30 prenderanno il via le celebrazioni di Sant Joan con la processione e le tradizionali “Cobles de la Conquista dels Francesos”, accompagnate da musicisti e cori. Alle 19, nella chiesa di San Michele, il rinnovo del voto con la partecipazione dei sindaci di Alghero, Sassari e Oristano.

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