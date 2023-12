Anche a Morgongiori fervono i preparativi in vista delle festività natalizie. Sabato 16 dicembre dalle 16.30 in piazza Giovanni XXIII ci sarà il “Christmas Party”, con l’allestimento del villaggio di Babbo Natale. Per i più piccoli tanto intrattenimento con i personaggi di Minnie e Topolino, gli elfi e Babbo Natale che riceverà le letterine. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con la “Eventi Project”. ( g.pa. )

