Festa Coghinas con Ferreira ma l’oschirese è ancora viva  

Coghinas 2

Oschirese 1

Coghinas (4-3-3) : Frau, Serra (43’ st Cau), Cacace, Pitruzzello, Sassu, Silvetti, Carrucciu (26’ st Al. Ruiu), Mulas (25’ st Manconi), Ferreira, Scannicchio (30’ st Tunzele), F. Ruiu In panchina Piga, Burrelli, Kabalo, Ledda, Zallu. Allenatore Nicola Spano.

Oschirese (4-3-3) : D. Asara, Antonio Sanna, Masia (35’ st Langiu), Santone, F. Budroni, Spanu, Murgia (35’ st Bahia), Cavallaro (35’ st R. Asara), Secchi, D. Budroni, Mascia. In panchina Zeddita, Unali, Sotgia, Alessandro Asara, Perinu. Allenatore Gregorio Sanna.

Arbitro : Marco Piras di Alghero.

Reti : nel pt 12’ Masia, 39’ (r) Ferreira; nel st 21’ Ferreira (r).

Note : espulso Ferreira, ammoniti Frau, Silvetti, Pitruzzello, Fabio Budroni.

SANTA MARIA COGHINAS. Il Coghinas vince con merito l’andata dei playout di Promozione, una partita avvincente e ricca di spunti di cronaca. Però dopo soli 12’ l’Oschirese in contropiede va in vantaggio con un diagonale di Masia. Il Coghinas non ci sta e inizia a premere sull’acceleratore. L’occasione propizia la crea Scannicchio che, al 39’, viene atterrato in area. Si incarica del tiro dal dischetto il bomber Ferreira che con un forte tiro angolato trafigge Asara. Ancora Coghinas al 42’ con Sassu che di testa supera il portiere in uscita, ma la difesa libera prima che la palla varchi la linea. Nella ripresa al 5’ Scannicchio impegna Asara. Al 10’ Murgia dal limite calcia alto . Al 21’ su punizione Ferreira batte ancora una volta Asara e regala la vittoria ai suoi. Ma domenica nel ritorno la punta non ci sarà: è stata espulsa per proteste.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata