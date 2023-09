Festa bloccata, ultimo tentativo 

Il giorno dopo il no alle prime tre serate della festa di Santa Maria, nel quartiere più antico della città, il fuso di Cepola, resta la rabbia dei residenti. Amareggiati e delusi per qualcosa che non si sarebbero mai aspettati.

D’altronde, non era mai successo che il programma fosse fermato così all’ improvviso e soltanto il Covid, anni fa, aveva messo lo stop ai festeggiamenti. Adesso si spera che oggi la commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli dia il via libera al concerto di Marco Carta questa sera e di Tonio Pani e i Nur domani.

La delusione

«Aspettavamo tutti queste serate e ci siamo sentiti presi in giro» commenta seduto su una panchina Franco Boscu 69 anni, «non capisco perché abbiano impedito di fare la festa. Era tutto organizzato da tempo e non mi spiego perché la commissione abbia bloccato tutto, dal momento che ci hanno detto che i documenti li avevano presentati due mesi prima».

In questa piazza che dovrebbe essere pedonale e dove invece vanno e vengono auto e motorini mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni, non si parla d’altro. «Noi tutti del quartiere aspettavamo questi giorni» dice Mario Boi 61 anni, «era tutto pronto, il palco montato e invece già dalla prima sera i cantadoris si sono dovuti spostare in chiesa. Per noi la festa era molto importante, speriamo davvero che adesso si possano fare le ultime due giornate».

Poco distante Giacomo Casanova 69 aggiunge: «Quello che è successo è molto antipatico e tra l’altro non si era mai visto. C’è da dire che oggi le leggi sono cambiate, che il collaudo si fa quando monti il palco. Martedì ho avuto un brutto presentimento quando ho visto i tecnici che controllavano un traliccio ho pensato “vuoi vedere che adesso non autorizzano?”».

La rabbia degli esercenti

Per consentire la chiusura della strada e la realizzazione delle vie di fuga bar e locali avevano dovuto togliere dalla piazza sedie e tavolini, alla fine per niente.

«Noi aspettiamo le feste per avere un po’ più di movimento e alla fine quello che è successo non ci voleva» dice Giorgia Trincas del bar Sa Prazza, «la gente arrivava vedeva che non c’era niente e andava via, non c’erano nemmeno le bancarelle. È stata una bella botta per tutti».

L’attesa

Tutto si deciderà questa mattina. Il Comitato presenterà un nuovo progetto di sicurezza che sarà preso al vaglio dalla commissione di vigilanza che dovrà valutare se sarà possibile autorizzare il concerto in serata di Marco Carta e domani quello di Tonio Pani e dei Nur. C’erano da risolvere il problema dei fari, le vie di fuga e i bagni per i disabili. Chissà se si riuscirà a salvare almeno una parte della festa.

