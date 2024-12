Festa Atletico Cagliari 

Tharros 0

Atletico Cagliari 1

Tharros (4-2-3-1) : Manzato, Spiga (31’ st Castagna), Perilli, F. Orrù (39’ st Pintus), Felipe Silva, Sardo, Lonis (41’ st Piras), Narese, N. Orrù (23’ st Gianoli), Fed. Ferrari, Fel. Ferrari. In panchina D’Abrosca, Ledda, Simbula, A. Mereu. Allenatore Lai.

Atletico Cagliari (4-3-1-2) : Simula, Bevere, E. Secci, Antinori, Biondi, Aime, Ligas (25’ st M. Mereu), Caddeo (45’ st Morello), Sanna, Tumatis, Cuccu. In panchina Aramu, Manca, Montisci, De Meglio, A. Secci, Farci, Pinna. Allenatore Madau.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Rete : 7’ st E. Secci.

Note : ammoniti Felipe Silva, Lonis, Narese, E. Secci, Antinori, Biondi, Caddeo e Cuccu. Recupero 2’ pt – 4’ st. Spettatori 100.

Arborea. Vento e pioggia hanno fatto da sfondo alla vittoria esterna, al “Gino Neri” di Arborea, dell’Atletico Cagliari contro la Tharros (0-1).

Decisiva la rete messa a segno da Emanuele Secci in avvio di ripresa. Ai padroni di casa non è bastato controllare la gara per buona parte dei 90 minuti di gioco per riuscire a trovare la via della rete. Partita combattuta, nonostante le avverse condizioni metereologiche.

Il match

L’avvio di gara vede le due squadre duellare a centrocampo. Al 21’ è la Tharros a rendersi pericolosa, con una bella iniziativa di Federico Ferrari sulla sinistra, traversone sul palo opposto per Lonis che calcia a botta sicura trovando la ribattuta di un difensore cagliaritano.

Al 28’, i due Orrù fraseggiano sulla fascia mancina del campo, Nicola riceve e calcia forte dal limite dell’area, para centrale Simula. Al 32’ è Narese a creare scompiglio nell’area avversaria, ma non riesce a impattare a rete sugli sviluppi di un’azione di corner. Chiude la frazione, al 41’, una botta di destro dal limite di Federico Ferrari, Simula para a terra.

Il gol partita

La ripresa si apre con la rete che decide la sfida. È il 7’ quando sugli sviluppi di un corner battuto da Caddeo, Emanuele Secci impatta di testa senza dare scampo a Manzato. Al 10’ è ancora l’Atletico Cagliari a farsi vivo in avanti, ma la conclusione di Ligas è bloccata a terra dal portiere biancorosso. Tharros che preme alla ricerca del pareggio, ci prova con le iniziative di Narese e dei due Ferrari, ma si espone alle ripartenze avversarie. Come al 28’, quando su un contropiede ben orchestrato è Caddeo a concludere in diagonale, Manzato è bravo a ribattere in corner. I padroni di casa si riaffacciano in avanti al 30’, con un’azione in velocità del neo-entrato Gianoli che al momento della conclusione trova l’opposizione di un difensore. Al 37’ è lo stesso Gianoli che dalla destra serve Federico Ferrari, l’attaccante di casa calcia di prima intenzione senza riuscire ad inquadrare la porta. Al 42’ su corner ci prova ancora Federico Ferrari, stavolta di testa, ma l’estremo difensore cagliaritano è prodigioso a ribattere in angolo. L’ultima occasione è per l’Atletico Cagliari, al 46’, con Morello, ma il suo tiro è fuori misura.

