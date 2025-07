Festa argentina tra tango e tradizioni 

Il Crei Acli, per conto dell’assessorato regionale al Lavoro, nell’ambito delle iniziative connesse all’anno dell’emigrazione sarda in Argentina ha organizzato un piccolo evento per celebrare il 209° anniversario dell'indipendenza del Paese, datata 9 luglio 1816. Mercoledì alle 17,30 l’ex Manifattura Tabacchi (viale Regina Margherita, 33) ospiterà al suo interno una festa dal titolo “Tango e tradizioni: celebrazione dell’indipendenza Argentina in terra sarda”.

La manifestazione ha lo scopo di accrescere l’integrazione tra il popolo sardo e quello argentino, attraverso musica, balli tradizionali e racconti che narrano le storie di chi ha vissuto il difficile ma affascinante percorso migratorio, mantenendo vivi i valori e le radici di entrambe le culture. La festa ospiterà l’intervento artistico di Karin Salevsky e Luis Signoretti della scuola El Abrazo Tango Asd.

L’anno dell’emigrazione sarda in Argentina prevede un ricco programma di iniziative, tra cui lo Sportello di orientamento e integrazione per cittadini argentini in Sardegna, la mostra fotografica itinerante “Oltre il Mare, Stesse Radici”, giornate di racconti e testimonianze ed eventi interculturali tra Sardegna e Argentina.

Per informazioni sull’evento e sul resto delle attività dell’anno dell’emigrazione sarda in Argentina, è possibile contattare il Crei Acli al numero 376.1276664 o all’indirizzo mail argentini.sardegna@gmail.com.

