Festa anticipata a giugno 

Festeggiamenti in anticipo per il Santissimo Salvatore, almeno quelli civili che da anni venivano concentrati nella prima settimana di settembre. «Anticipiamo a fine giugno», annuncia il parroco della chiesa di Sant’Olimpia don Gaetano Ceravolo, «perché vorremmo che i preparativi e i riti della celebrazione fossero il più partecipati possibile, ma nel pieno delle ferie estive molti parrocchiani vanno in vacanza e ci ritroviamo in pochi». Da qui la decisione di anticipare, comunicata anche alla Curia. Non cambia invece la data per i riti religiosi: si faranno il 9 novembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA