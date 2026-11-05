Festa amarcord per il SaDoSan 

Due riflettori giganteschi installati sul tetto della chiesa e un ragazzo di 17 anni che, senza rendersene conto, si ritrovò allenatore dei bambini della parrocchia. È cominciata così, con un piccolo “inganno” di don Ariosto Columbu, la storia del SaDoSan, che sabato festeggerà 63 anni di vita. A raccontare quell’inizio è Peppino Picconi, presidente, anima e factotum di una società che ha attraversato generazioni di giovani calciatori. E che nasconde un nome curioso: SaDoSan è l’abbreviazione di Savio Domenico Santo.

Mister per caso

«Giocavo già con la Nuorese, tra Berretti e Juniores, e ogni tanto venivo convocato in prima squadra. Don Columbu mi chiese di occuparmi dei bambini della parrocchia. Gli risposi che ero già impegnato con gli allenamenti. Due giorni dopo fece installare due riflettori sul tetto della chiesa. A quel punto ero praticamente fregato», ricorda Picconi. Tutto è nato nel campetto del Sacro Cuore, dove un gruppo di ragazzini si ritrovava ogni sera per giocare. Picconi, insieme a Franco Tanda e Mario Medda, cominciò a organizzare gli allenamenti due volte alla settimana. Le prime squadre avevano nomi che raccontavano già lo spirito di quei tempi: Grintosi, Terribili e Tranquilli. Nel 1973-74 arrivò il primo campionato, e la società diventò poi uno dei punti di riferimento del calcio nuorese. Negli anni arrivarono i successi, tra cui un campionato di Terza vinto da imbattuti, e passarono tanti ragazzi che avrebbero continuato a giocare a livelli importanti come Gianfranco Moro, Alessandro Pusceddu e Giuseppe Pinna, arrivati nelle giovanili del Cagliari, oltre a Francesco Picconi, Marco Ferrando, Tore Guiso e Francesco Cattide.

L’anima di quartiere

Il SaDoSan ha conservato la sua anima di società di quartiere. Negli anni Novanta, la mancanza di strutture spinse Picconi a realizzare il centro sportivo fuori città. «All’epoca c’erano pochi campi e tantissime squadre. Oggi abbiamo tanti campi e poche società», osserva. Adesso l’attività è concentrata sui più piccoli, ma non nasconde le preoccupazioni: «Io invecchio, serve un ricambio». Ma ora è il tempo della festa. Sabato le premiazione di alcuni ex giocatori e una grande cena, preceduta oggi da una messa in suffragio degli ex dirigenti Efisio Ibba, Battistino Berretta, Virgilio Concu e Franco Calledda.

RIPRODUZIONE RISERVATA