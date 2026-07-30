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Quartucciu.
31 luglio 2026 alle 01:06

Festa all’oratorio per il torneo di pallavolo 

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Dopo le finali di ieri sera, stasera il campo di Sant’Antonio ospiterà la cerimonia conclusiva del torneo di pallavolo dell’oratorio. La serata sarà dedicata alle premiazioni e alla festa finale, alla presenza dell’amministrazione comunale e del parroco don Elvio Puddu, che consegneranno i riconoscimenti ai protagonisti della manifestazione. Saranno premiate le squadre e i singoli atleti che si sono distinti nel corso del torneo, con un riconoscimento speciale riservato al miglior giocatore della competizione.

Il torneo è stato accolto come una festa della comunità e segna la rinascita di uno dei luoghi simbolo di Quartucciu grazie al lavoro dei volontari. Un progetto nato dalla volontà di don Elvio di riportare in vita gli spazi parrocchiali e dall’impegno di Diego Isoni, organizzatore del torneo. Al termine della cerimonia ci sarà un momento conviviale, che chiuderà con un clima di festa.

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