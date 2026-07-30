Festa all’oratorio per il torneo di pallavolo 

Dopo le finali di ieri sera, stasera il campo di Sant’Antonio ospiterà la cerimonia conclusiva del torneo di pallavolo dell’oratorio. La serata sarà dedicata alle premiazioni e alla festa finale, alla presenza dell’amministrazione comunale e del parroco don Elvio Puddu, che consegneranno i riconoscimenti ai protagonisti della manifestazione. Saranno premiate le squadre e i singoli atleti che si sono distinti nel corso del torneo, con un riconoscimento speciale riservato al miglior giocatore della competizione.

Il torneo è stato accolto come una festa della comunità e segna la rinascita di uno dei luoghi simbolo di Quartucciu grazie al lavoro dei volontari. Un progetto nato dalla volontà di don Elvio di riportare in vita gli spazi parrocchiali e dall’impegno di Diego Isoni, organizzatore del torneo. Al termine della cerimonia ci sarà un momento conviviale, che chiuderà con un clima di festa.



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