Festa all’ombra delle miniere e della crisi 

Si riparte dai giovani, premiando quelli che hanno brillato nel loro corso di studio e coloro che si impegnano nello sport, nel sociale e nel volontariato: sono tutti simbolo della speranza di cambiamento, sviluppo e rinascita.

L’anniversario

Comincia con questa premiazione in sala consiliare la festa di compleanno (o per i puristi, “anniversario della fondazione”) della città di Carbonia. Ottantacinque anni a oggi da quella giornata in cui, davanti a una piazza Roma gremita, Mussolini salutava dalla torre Littoria (oggi torre Civica) la città nata in poco più di un anno in quella che prima era, disse, «una landa quasi completamente deserta». «Oggi il bilancio comunale non consente di organizzare ricchi festeggiamenti – spiega l’assessora alla Cultura Giorgia Meli - ma ogni tappa della festa sarà simbolica. Quando arriveranno altri fondi, e li aspettiamo per gli ultimi giorni dell'anno, ci sarà un'altra fase di festeggiamenti».

Passato e presente

Simboliche saranno le fontane luminose in piazza Roma e l’illuminazione dei castelli della Grande miniera di Serbariu. Luce per la città che nello stemma ebbe come simbolo quello della lanterna del minatore: in piena autarchia il carbone estratto nel Sulcis diventava il simbolo di una nazione che bastava a se stessa e Carbonia, da quel 18 dicembre 1938, venne vista come simbolo dell’impossibile che diventa possibile. In 85 anni, chi vive in questa città ha capito più volte sulla sua pelle quanto sia facile passare dal benessere al crollo totale. È accaduto con l’apertura e poi la chiusura delle miniere ed è accaduto ancora – e il risultato lo si vive in questi giorni – quando è stato chiaro a tutti che le fabbriche, costruite nel vicino polo industriale, non sarebbero state la risposta definitiva alla fame di lavoro. Ma in un giorno di festa è giusto anche trovare lo spazio per lo svago e, infatti, in piazza Roma stasera ci sarà lo spettacolo con i dj che facevano ballare tutti negli anni ’80 e ’90, anni in cui il benessere lo si percepiva anche dalle decine di vetrine illuminate dei negozi del centro, vetrine oggi spente quasi del tutto. Nella miniera ci sarà spazio anche per i bambini con il villaggio “Natale con i Puffi” allestito dall’associazione Carrasecare e per la mostra “I dodici graffi” di Roberto Ziranu inserita nel programma “Open your mine” del Parco geominerario che, già da ieri, ha organizzato visite, trekking urbano alla scoperta della città di fondazione, documentario e musica in piazza Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA