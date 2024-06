Festa Albania nel recupero 

Croazia 2

Albania 2

Croazia (4-3-3) : Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic (39’ Sosa), Modric, Brozovic (1’ st Pasalic), Kovacic, Majer (1’ st Sucic), Petkovic (24’ st Budimir), Kramaric (39’ st Baturina). Ct Dalic.

Albania (4-3-3) : Strakosha, Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj, Asllani, Ramadani (40’ st Hoxha), Laçi (28’ st Gjasula), Asani (19’ st Seferi), Manaj (40' st Daku), Bajrami. Ct Sylvinho.

Arbitro : Letexier (Fra).

Reti : pt 11’ Laci; st 29’ Kramaric, 31’ Gijasula (autogol), 50’ Gijasula.

Note : ammoniti Hysaj, Gjasula, Ivusic.

Amburgo. Tra Croazia e Albania finisce 2-2 e il pari mette nei guai Modric e compagni, che dopo due partite hanno un punto in classifica e vedono a rischio la qualificazione. Protagonista l’albanese Gjasula, che prima realizza una sfortunata autorete a 15’ dalla fine per il 2-1 dei croati e poi, in pieno recupero, segna tra l’entusiasmo dei compagni e dei tifosi. Italia e Spagna, in campo oggi, sono in vetta con tre punti e si avvicinano alla qualificazione. In ogni caso la Croazia per sperare ancora dovrà battere gli azzurri martedì.

Pronti via

Nel primo tempo gli albanesi replicano l’aggressività vista con l’Italia e, come contro la squadra di Spalletti, passano meritatamente in vantaggio (all’11’) con un gol di Laci per poi sfiorare più volte il raddoppio in contropiede.

Il secondo tempo

Nella ripresa la Croazia domina e spinge con Pasalic, Brozovic e Sucic che sfiora il pareggio al 3’. Al 12’ ci provano Sutalo e poi Petkovic, al 14’ Modric. L’Albania si affida alle ripartenze con Asllani. Al 29’ il pareggio, meritato: Kovacic serve Budimir, assist per Kramaric che segna. Dopo 2’ sfortunato tocco di Gjasula che, su una concitata azione di Budimir, realizza un’autorete. Sembra finita ma le Aquile trovano energie insperate e spingono. Al 50’ l’incredibile gol di Gjasula, che fissa il punteggio sul 2-2.

